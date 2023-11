Park Przyjaźni w Kaliszu. Nowe latarnie i ławki w amfiteatrze

Park Przyjaźni w Kaliszu

Zieleniec jest położony pomiędzy ulicami: Polną, Skalmierzycką, Sułkowskiego i Szlakiem Bursztynowym. Zajmuje teren ponad 11 ha i jest drugi co do wielkości w Kaliszu. Został założony w latach 1977–1978 na miejscu byłej cegielni "Czaszki". Na terenie parku znajdują się dwa place zabaw, amfiteatr i scena, a także boisko do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem, boisko do koszykówki, korty tenisowe, a także plac do ćwiczeń typu: "street workout" oraz zegar słoneczny. W ostatnim czasie pojawiła się tam również tężnia oraz wybieg dla psów.