Pięknieją wnętrza zabytkowej cerkwi w Kaliszu. Prace będę kontynuowane

Zakres prac w cerkwi

Zaprasza również wszystkich mieszkańców Kalisza oraz turystów do odwiedzenia zabytkowej cerkwi i podziwiania niezwykłej dekoracji, która z roku na rok powoli odzyskuje dawny blask.

Historia kaliskiej cerkwi

Kaliska cerkiew przy ul. Niecałej została wzniesiona według projektu Michała Zenowicza. W 1928 r. rozpoczęto jej budowę, w dniu 7 kwietnia 1929 r. nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego, a we wrześniu 1930 r. oficjalnie oddano cerkiew do użytku wiernych. Do budowy świątyni przy ulicy Niecałej wykorzystano materiał z kaliskiego soboru Świętych Apostołów Piotra i Pawła, rozebranego w 1928 roku. Część wyposażenia pochodzi z rozebranej w latach 20. XX w. cerkwi w Sieradzu. Cerkiew stanowi materialne świadectwo wielokulturowej historii Kalisza.