Piłkarze ręczni Energa MKS Kalisz rozbili na własnym parkiecie Piotrkowianina Piotrków Trybunalski. ZDJĘCIA

Mecz sąsiadów w tabeli miał gwarantować emocje i walkę do ostatnich sekund. Okazało się, że toczył się niemal do jednej bramki. Pierwsze pięć minut spotkania było wyrównane, ale później kaliszanie zaliczyli serię pięciu trafień bez żadnej odpowiedzi rywali. Dzięki temu już po dziewięciu minutach prowadzili 8:3. W ataku skutecznością popisywał się Kacper Adamski, a w kaliskiej bramce brylował Łukasz Zakreta. Do przerwy kaliski zespół prowadził już 17:9.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. Energa MKS Kalisz zdołał jeszcze powiększyć swoją przewagę i całkowicie kontrolował przebieg wydarzeń na boisku. Kaliszanie odnieśli trzecie zwycięstwo na własnym parkiecie z rzędu, trzeci raz pokonując również rywali różnicą aż 12-stu bramek.