Piłkarze ręczni Energa MKS Kalisz wreszcie wygrywają. Przełamanie w meczu z Chrobrym Głogów. ZDJĘCIA

Całe spotkanie to walka bramka za bramkę, choć na początku tych bramek padło bardzo mało. W 10. minucie meczu na tablicy widniał wynik 1:3. Kaliszanie lepiej weszli w mecz, zyskali dwubramkową przewagę, ale Chrobry szybko otrząsnął się ze słabego początku i w ciągu kilku następnych minut gra się wyrównała. Tak też było do końca pierwszej części gry. Oba zespoły schodziły do szatni przy stanie 13:13. To mogło zwiastować tylko jeszcze bardziej zaciętą walkę w drugiej odsłonie spotkania.

Można było się spodziewać, że po zmianie stron głogowianie ruszą do ataku i spróbują odskoczyć rywalom na kilka bramek. Inicjatywę przejęli jednak kaliszanie i po kilku minutach gry zrobiło się 14:17. Głogowianie wyrównali, ale brakowało im skuteczności i wynik ważył się do samego końca, Chrobry miał szansę rzucić bramkę na remis i doprowadzić do serii karnych, ale rzut rozgrywającego Pawła Paterka złapał bramkarz MKS-u Krzysztof Szczecina i to Energa wróciła do domu z kompletem punktów.