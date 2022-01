Pleszew. Kolejny atak nożownika. Biegał z nożem po osiedlu. Wcześniej miał ranić swoją partnerkę

Mężczyzna biegał z nożem po osiedlu

Policjantów zaalarmowali mieszkańcy osiedla, których obudziły krzyki. Na spokojnych zazwyczaj ulicach rzadko dochodzi do takich sytuacji. Tutaj wszyscy dobrze się znają. Jednak wydarzenia z nocy, 15 stycznia dla wielu były szokiem. Jak informują nas świadkowie z wielu wyzwisk, które padały można było usłyszeć między innymi słowa

"Co Ty zrobiłeś swojej kobiecie. Całą rękę ma zakrwawioną" i "odłóż ten nóż"

. Z ich relacji wynika, że mężczyzna szaleńczo biegał po ulicy Kossaka wymachując ostrym narzędziem. Uspokajać mieli go znajomi, ale ich próby nie przynosiły żadnych wymiernych efektów.

Na miejscu szybko pojawili się funkcjonariusze policji, którzy mieli apelować do szaleńca, by odłożył nóż. Ten jednak rzucił się w ucieczkę. Mundurowi ruszyli za nim. Na szczęście udało im się go schwytać. Pleszewska policja nie komentuje jeszcze sprawy. Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie, st. asp. Monika Kołaska przyznaje jednak, że taka interwencja miała miejsce.