Poczta Polska uruchomiła nową sortownię w Kaliszu ZDJĘCIA

Lokalizacji przy ulicy Rozwojowej, jak tłumaczy Poczta Polska, zapewnia odpowiednie warunki dla kluczowych procesów logistycznych, związanych z obsługą mieszkańców południowej części Wielkopolski. Nowa inwestycja dysponuje łączną powierzchnią ponad 4,3 tys. m kw., na którą składać się będzie ponad 3,7 tys. m. kw. powierzchni magazynowej i ponad 650 m kw. powierzchni biurowo-socjalnej.

- Transformacja infrastruktury logistycznej to jedno z kluczowych działań inwestycyjnych Poczty Polskiej. Konsekwentnie unowocześniamy nasze sortownie, aby zapewnić jak najlepsze rozwiązania i warunki do obsługi zwiększających się wolumenów paczek. Naszym celem jest pozycja lidera na rynku kurierskim a rozwojowi infrastruktury logistycznej będzie towarzyszyć zmiana oferty usług, na jak najlepiej dostosowaną do potrzeb naszych klientów - mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej. - Będzie tutaj pracowało około 50 osób. Jeśli chodzi o całą aglomerację kaliską to około 400 pracowników pracuje na terenie miasta Kalisza.