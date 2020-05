Policja w Kaliszu: Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionego 72-latka

Do każdego zaginięcia osoby, policjanci podchodzą w sposób indywidualny. Jednak na początku podejmowanych działań czynności wyglądają podobnie. Po każdym tego typu zgłoszeniu, funkcjonariusze starają się zawsze zebrać jak najwięcej informacji, które mogłyby pomóc w ustaleniu miejsca pobytu osoby zaginionej.

- Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu ogłoszono alarm. Do poszukiwań zaangażowano funkcjonariuszy pionu kryminalnego oraz prewencji. Wszyscy zaczęli dokładne sprawdzać parki, skwery, place, ogródki działkowe i galerie handlowe . Niespełna godzinę po złożeniu zawiadomienia o zaginięciu, funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego odnaleźli zaginionego 72-latka. Mężczyzna trafi pod opiekę najbliższej rodziny - informuje asp. Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

W piątek, 22 maja do Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wpłynęło zawiadomienie o zaginięciu 72-letniego mężczyzny. Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że kaliszanin był na zakupach z jednym z członków najbliższej rodzin. W pewnym momencie oddalił się w nieznanym kierunku. Pomimo podjętych prób, bliskim nie udało się odnaleźć mężczyzny. Sytuacja była poważna, ponieważ 72-latek wymagał opieki.

- W przypadku, gdy mamy do czynienia z zaginięciem „pierwszej kategorii” natychmiast rozpoczyna się przeszukiwanie terenu, w okolicach którego, zaginiona osoba było widziana po raz ostatni. Mundurowi wykorzystują do swoich działań sprzęt techniczny oraz psy. Przesłuchuje się świadków i osoby, które jako ostatnie kontaktowały się z osobą zaginioną. Sprawdzane są również okoliczne szpitale i noclegownie. Informacja o zaginięciu takiej osoby trafia do wszystkich służb w całym kraju - tłumaczy policjantka.