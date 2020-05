Na początku kwietnia na koronawirusa zachorowało 27 policjantów i dwóch pracowników cywilnych z komendy w Krotoszynie. Dziś niektórzy funkcjonariusze obwiniają za taki stan rzeczy komendanta, który miał spotykać się z osobą, która wróciła z zagranicy. Komendant odpowiada oskarżeniem o hejt.

- Należy dodać, że pod koniec marca 12 funkcjonariuszy było na wolnym oraz na zwolnieniu lekarskim w związku z objawami grypopodobnymi. Wówczas Komendant starał się o przeprowadzenie badan u tych funkcjonariuszy, gdyż niepokojąca była ilość osób z objawami grypopodobnymi w tak krótkim czasie. Żaden z tych funkcjonariuszy nie miał udokumentowanego kontaktu z osobą zarażoną co było wielką trudnością w przeprowadzeniu tych badań - mówi Piotr Szczepaniak.

- W tej sprawie zostało złożone przez Komendanta zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Krotoszynie - mówi Piotr Szczepaniak.

Funkcjonariusze stawiają komendantowi wiele zarzutów. Między innymi fakt zatajenia informacji o pierwszym przypadku pojawienia się koronawirusa u policjanta, z którym miał kontakt oraz to, że komenda nie była odpowiednio wyposażona zgodnie z zaleceniami podczas trwania epidemii w powiecie w jej szczytowym rozwoju.Sprawę bada Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Policji. Rzecznik prasowy informuje, że nikt nie ukrywał faktu, że doszło do pierwszych zakażeń.Jak dodaje rzecznik, determinacja Komendanta pozwoliła na pobranie wymazów. Pierwsza osoba w dniu 4 kwietnia uzyskała wynik dodatni, 7 kolejnych wyników pozytywnych pojawiło się następnego dnia. W związku ze skalą wyników pozytywnych natychmiast 5 kwietnia podjęta została decyzja o zamknięciu jednostki w Krotoszynie.- Pierwsze osoby, które miały potwierdzone wynikiem pozytywnym Covid-19 to osoby z różnego szczebla i wydziału tutejszej jednostki: technik kryminalistyki, dochodzeniowiec, asystent wydziału prewencji, kierownik posterunku, naczelnik wydziału prewencji, zastępca naczelnika wydziału prewencji, zastępca naczelnika wydziału kryminalnego, kierownik referatu dochodzeniowo - śledczego. Jako Komendant ma kontakt z prawie każdym w jednostce. Pozostałe osoby u których potwierdzono Covid-19 po zamknięciu jednostki w dniu 5 kwietnia to zarówno funkcjonariusze jak i pracownicy policji. Wówczas żadna z tych osób nie przejawiała objawów Covid-19. Nadmieniam, że w kwestii osób będących głównie z otoczenia komendanta to między innymi oficer prasowy, który miał dwa wyniki ujemne, jak również sekretarka komendanta, która miała dwa wyniki negatywne. Komendant Powiatowy Policji w Krotoszynie również miał dwa wyniki ujemne - mówi Piotr Szczepaniak.Co do kontaktu komendanta z osobą, która wróciła z zagranicy to stanowczo komendant temu zaprzecza. Wiele pojawiło się w tym kontekście komentarzy na różnych stronach mediów lokalnych i ogólnopolskich co jest według komendanta nieprawdą, hejtem i oszczerstwem jego osoby.Co do środków ochrony osobistej funkcjonariuszy to od samego początku pojawienia się zagrożenia na terenie powiatu krotoszyńskiego każdy był zaopatrywany w te środki. Większość środków otrzymywano z KWP w Poznaniu , ale również były pozyskiwane z różnych inicjatyw społecznych na terenie powiatu.