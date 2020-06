Poseł Mariusz Witczak nie odpuszcza w sprawie Akademii Kaliskiej. Apeluje do Marszałek Sejmu, by nie trzymała projektu w zamrażarce ZDJĘCIA

Poseł Koalicji Obywatelskiej uważa, że swoim projektem ustawy zmobilizował posłów Prawa i Sprawiedliwości do złożenia ich własnej propozycji w tej sprawie.

- Projekt PiS-u ma wyższy numer, został złożony później. To bardzo dobrze, że ci, którzy mają dzisiaj większość w Sejmie również podzielają argumenty, żeby przekształcić PWSZ w akademię. Ja z tego powodu bardzo się cieszę, i liczę na to, że jak najszybciej ten projekt zostanie oddany procedurze sejmowej – przyznał poseł.

Jak dodał, chce wywrzeć społeczną presję w tej sprawie na Marszałek Sejmu Elżbiecie Witek. Dlatego wystosował apel o jak najszybsze skierowanie projektu do pierwszego czytania.

- Celem mojego projektu, ale również projektu złożonego po mnie przez PiS, jest powołanie akademii od 1 października. Skoro mamy ten sam cel, to skierowanie do pierwszego czytania musi się odbyć jak najszybciej. W zamrażarce poselskiej pani marszałek potrafi długimi miesiącami trzymać projekty ustaw, wtedy one są kompletnie martwe. Podstawowym mankamentem tej ustawy, która nie była uchwalona, było to, że działacze PiS-u przeterminowali tę ustawę, i próbowali uchwalić powołanie akademii z datą wstecz, bo miała ona powstać od 1 października, a miała być uchwalona grubo po tej dacie. Dzisiaj nie mamy tego mankamentu, możemy uchwalić ustawę w normalnym toku prawnym – ocenił poseł.

Mariusz Witczak poinformował ponadto o powstaniu strony internetowej www.kiedyakademia.pl, na której znajduje się licznik pokazujący, ile czasu upłynęło od październikowego posiedzenia Sejmu, na którym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego miała zostać przekształcona w Akademię Kaliską. Jest to już blisko 8 miesięcy.