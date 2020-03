Posłanka Karolina Pawliczak o pakiecie antykryzysowym przygotowanym przez Lewicę WIDEO

- To jest ta sama reguła. Firma, która nie zarabia nie będzie miała z czego tych opłat uregulować. Wsparcie Państwa w tym zakresie powinno również nastąpić do trzech miesięcy regulowania opłat z tytułu kryzysu i trudnej sytuacji danej firmy - wyjaśnia posłanka.

- Nie mówimy o odroczeniu, ale o zupełnym umorzeniu tych składek. Odroczenie to tylko odroczenie windykacji, i tak te składki trzeba by zapłacić. Lewica mówi o całkowitym umorzeniu z tytułu podatków i składek ZUS. Mówimy również o wsparciu pracowników, ale i pracodawców do 75 procent wynagrodzenia, pod warunkiem zobowiązania firmy do niezwalniania pracowników z tytułu kryzysu. Takie wsparcie ze strony Państwa powinno w stronę firm płynąć. Obywatele i obywatelki nie powinni ponosić kosztów kryzysu, nie powinni ponosić kosztów walki z kryzysem. To obowiązek Państwa, ale także nasza wspólna odpowiedzialność i głęboko wierzę w to, że również wspólnie w tym bardzo trudnym czasie sobie z tym poradzimy - uważa Karolina Pawliczak.