Posłanka Lewicy z interwencją u prezydenta Kalisza. "To był najazd nacjonalistów"

Posłanka uważa, że nie można być obojętnym na to, co się wydarzyło 11 listopada w Kaliszu. Podczas antysemickiego marszu głoszone były radykalne i nacjonalistyczne hasła, a na zakończenie spalono Statut kaliski.

- Po południu zdarzyła się rzecz haniebna. Dopuszczono do tego żeby zorganizowano zgromadzenie pod kaliskim ratuszem, które miało swój wymiar bardzo polityczny w swoim radykalnym prawicowym zarysie - uważa Karolina Pawliczak.

Zaznacza, że Kalisz jest miastem wielokulturowym z niezwykłą tradycją i historią. A dziś w całej Polsce mówi się o tym co tu się wczoraj wydarzyło.

- Nie chcemy tego! Mówimy głośne "nie”! Sprzeciwiamy się temu, żeby do Kalisza przyjeżdżali ludzie po to, żeby głosić takie hasła. To był najazd nacjonalistów - uważa posłanka Lewicy. - Kiedyś coś strasznego może się wydarzyć jeżeli będzie przyzwolenie na tego typu zachowanie.