Potrącenie mężczyzny w gminie Brzeziny. Poszkodowany zmarł w szpitalu Bartłomiej Hypki

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielny wieczór w Jamnicach w gminie Brzeziny. Na leżącego na jezdni mężczyznę najechał samochód. Poszkodowany został przetransportowany do kaliskiego szpitala. Niestety, nie udało się go uratować.