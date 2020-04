Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie szyją maseczki ZDJĘCIA

Jak informuje Anna Musiałowska, dyrektor ŚDS, działalność Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie ma chwilowo zawieszoną działalność na świadczenie usług dla uczestników niepełnosprawnych, ale pracownicy włączyli się w akcję szycia maseczek ochronnych. Pierwsze maseczki trafiły już do Domu Dziecka w Liskowie. Maseczki pracownicy środowiskowego będą szyli również dla innych instytucji pomocy społecznej, a także dla kaliskiego szpitala.

Do akcji z pomocą włączyły się również lokalne firmy. Duże ilości materiału na maseczki bezpłatnie przekazała firma Meble PARA. - Chcielibyśmy z całego serca podziękować prezesowi Pawłowi Pichurowi oraz wiceprezesowi Radosławowi Jędrysiakowi za ich bezinteresowną pomoc - mówią pracownicy ŚDS w Liskowie. - Problem mamy z gumkami do maseczek, jeśli ktoś chciałby pomóc i może przekazać gumki, proszę dać znać.

Materiału jest tak dużo, że mogą się nim podzielić. Jeśli jest ktoś jest zainteresowany możecie się zgłaszać, telefonicznie lub mailowo do Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie. - Od poniedziałku będziemy wydawać materiał w Starostwie Powiatowym w Kaliszu. Należy zgłosić ile materiału potrzebujecie, i kto go odbierze, wówczas my przygotujemy paczkę z materiałem, którą można będzie odebrać w portierni - tłumaczą pracownicy ŚDS.