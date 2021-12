Projekt budżetu Kalisza na przyszły rok. Mniej inwestycji, mniejsze dochody

Dochody zaplanowane na przyszły rok to ponad 643 mln zł (w ub. roku było to 718 mln zł). Planowane wydatki to prawie 673 mln zł (733 mln zł w 2020 r.). Deficyt sięgnąć ma więc blisko 30 mln zł. Miasto zaplanowało 70 zadań inwestycyjnych, na które zostanie przeznaczona kwota ponad 65,5 mln zł.

- Plan finansowy zakłada kilkadziesiąt inwestycji. Wśród nich, tak ważna dla mieszkańców i bliska mi, rewitalizacja starówki. Ponadto przedłużenie Szlaku Bursztynowego i przebudowa placu targowego przy ul. 3 Maja. 13 odcinków ulic odnowimy w ramach Programu Budowy Dróg Osiedlowych. Dla Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kaliszu SP 21 i Przedszkole 22 wybudujemy nowoczesną salę gimnastyczną. Wesprzemy działające w naszym mieście ochotnicze straże pożarne i rozbudujemy monitoring, co podniesie bezpieczeństwo mieszkańców. Planujemy rewaloryzację zielonych płuc naszego miasta: parków Miejskiego i Przyjaźni. Rozbudujemy skatepark, z którego korzysta wielu młodych kaliszan - wymienia z optymizmem prezydent Krystian Kinastowski.