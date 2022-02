Protest rolników na trasie Kalisz-Ostrów. Będą utrudnienia w ruchu!

Rosnące koszty produkcji, duży wzrost cen nawozów, drożyzna w sklepach, która nie przekłada się na wyższe zarobki producentów żywności – to tylko kilka z powodów, które wymieniają rolnicy uzasadniając swoje protesty.

Jest nam coraz gorzej. Ludzie są coraz bardziej niezadowoleni przez bezradność, bierność rządu. Ich błędy doprowadzą nas do ruiny. Nie ma miejsca na umieranie w ciszy. My te problemy wyniesiemy na ulicę. Pokażemy im, co nas boli i to co nam obiecywali. Oni się przestraszą, gdy nas zobaczą - na strajkach.

DOŁĄCZ PRACOWNIKU, PRZEDSIĘBIORCO, ROLNIKU – zachęca Agrounia, organizator protestów.