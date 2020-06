Prymas Wojciech Polak wydał oświadczenie po liście biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka

List biskupa Edwarda Janiaka odbił się szerokim echem. To sytuacja bez precedensu, kiedy biskup diecezjalny otwarcie krytykuje Prymasa Polski. Ordynariusz diecezji kaliskiej zarzuca swoim piśmie między innymi nieprawidłowości przy powoływaniu Fundacji św. Józefa Konferencji Episkopatu Polski, której została powołana do ochrony ofiar księży pedofilów. W radzie fundacji zasiada m.in. metropolita gnieźnieński Prymas Polski Wojciech Polak. Jednak zdaniem biskupa Edwarda Janiaka "ksiądz arcybiskup Polak nie został wybrany za aprobatą większości członków, gdyż jak pokazuje tworzenie fundacji było to działanie siłowe, aby uniknąć medialnych spekulacji lub porażki księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka".