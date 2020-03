Radni z powiatu kaliskiego przekazują część swojej pensji na zakup respiratora dla kaliskiego szpitala

Starosta Krzysztof Nosal, wicestarosta Zbigniew Słodowy oraz członkowie zarządu i przewodniczący rady Jan Adam Kłysz wraz z radnymi ochoczo przyłączyli się do inicjatywy, z jaką wyszedł starosta kaliski, aby wspólnie wesprzeć kaliski szpital.

Samorządowcy wpłacają darowizny na konto szpitala: 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000. W tytule przelewu wpisując – Pomoc dla szpitala – Zakup majątkowy.

Do pomocy nie trzeba było namawiać również lokalnych przedsiębiorców. Firmy chętnie przekazują dary w postaci produktów, maseczek czy środków do dezynfekcji. Firma Colian szyje w szwalni w Nowych Skalmierzycach 50 tys. sztuk maseczek ochronnych dla kaliskiego szpitala. Wydawane będą one partiami. Colian będzie też przekazywać swoje produkty dla szpitala.

Inne cenne rzeczy przekazują również firmy z Kalisza i z powiatu. Jabłka przekazuje Gospodarstwo Sadownicze Stanisława Janiaka z Cienii Pierwszej w gm. Opatówek oraz Aleksandra Wróblewska z Opatówka; pieczywo przekazuje piekarnia Bułeczka; ketchupy, gotowe dania m.in. fasolki po bretońsku, gołąbki i mieszanki warzywne przekazuje firma Frukton z ul. Wrocławskiej w Kaliszu; środki do dezynfekcji - firma AWW Wawrzyniak. Natomiast firma PPHU Paweł Pakuła z Osuchowa przekazała 40 tys. zł.