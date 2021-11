Rekordowa kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków w Kaliszu. ZDJĘCIA

Kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków w Kaliszu została zorganizowana przez kaliskiego oddział PTTK. Wśród kwestujących nie zabrakło samorządowców, bibliotekarzy, działaczy społecznych, dziennikarzy, czy harcerzy. W tym roku kwestowano nie tylko na cmentarzu komunalnym, ale także po raz pierwszy na cmentarzu miejskim przy Rogatce. Udało się zebrać rekordową kwotę 20 470,10 złotych.

Największą kwotę spośród kwestujących zebrał wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek. Zbierał on pieniądze zarówno na cmentarzu komunalnym, jak i cmentarzu miejskim. Do jego puszek trafiło w sumie 2551,97 złotych. Drugim wynikiem może pochwalić się Janusz Sibiński z Urzędu Miasta Kalisza, który zebrał 2152,49 złotych. Trzecią co do wielkości kwotę 843,57 złotych uzbierał kaliski przewodnik PTTK Andrzej Matysiak.