Rolnik szuka żony. Stanisław wybrał trzy kobiety, które pojadą z nim na gospodarstwo. ZDJĘCIA

Najpierw wybrał piątkę dziewcząt

Rolnik przyznał, że nie było łatwo wybrać piątkę, która przejdzie do kolejnego etapu. Ostatecznie wybrał Roksanę, Aleksandrę, Ewelinę, Agatę i Teresę.

- W tej chwili cała piątka ma równe szanse – powiedział przed kamerami mieszkaniec Złotnik Wielkich.

W dalszej części odcinka kandydatki zostały postawione przed zadaniem. W związku z pasją Stanisława do lotnictwa, miały pomalować farbami samoloty, a było to pretekstem do kolejnych rozmów i poznawania się.