Rondo na skrzyżowaniu Podmiejskiej i Wyszyńskiego. Trzy firmy złożyły oferty na realizację inwestycji ZDJĘCIA

- Ta inwestycja znacząco usprawni komunikację w tej części miasta. Obecnie razem z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji analizujemy złożone oferty pod względem formalno-prawnym i finansowym. Niebawem wybierzemy wykonawcę, który zrealizuje prace. Zakończą się one jeszcze w tym roku - zapewnia prezydent Krystian Kinastowski.

Krzysztof Gałka, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu dodaje: - Robimy to po to, aby usprawnić ruch, szczególnie ten odbywający się ulicą Podmiejską. Mamy ją w pochyleniu podłużnym, jest też duży udział w ruchu samochodów ciężarowych i poprzez to chcemy uzyskać większą płynność i zwiększyć przepustowość na tym skrzyżowaniu.