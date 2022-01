Rozpoczął się konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił został nabór w ramach etapu wojewódzkiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Celem jest promocja inicjatyw finansowanych lub współfinansowanych z funduszu sołeckiego, które służą wzmocnieniu sołeckich wspólnot lokalnych i poprawie jakości życia na wsi. Fundusz sołecki stanowi instrument motywujący społeczności wiejskie do przejmowania odpowiedzialności za rozwój najbliższego otoczenia.

- Sołectwa dysponując funduszem sołeckim realizują projekty, dzięki którym ich najbliższe otoczenie staje się piękniejsze i bardziej przyjazne mieszkańcom. Konkurs „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa” organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pozwala aktywnym i rozwijającym się sołectwom wziąć udział w rywalizacji i wygrać atrakcyjne nagrody finansowe. Możliwość awansu do etapu ogólnokrajowego konkursu to także okazja do zaprezentowania przed szerokim gronem odbiorców z całego kraju jak zmienia się wielkopolska wieś. – mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.