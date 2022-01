Ruszył nabór wniosków o dodatek osłonowy. Komu przysługuje i gdzie go złożyć w Kaliszu?

Czytaj także:

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 poz. 1) przysługuje on osobie: - w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł oraz - osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

• 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

• 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

• 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

• 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.