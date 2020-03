Rzecznik Praw Pacjenta przestrzega: oszuści mogą skorzystać na strachu społeczeństwa

Wszelkiego rodzaju witaminoterapie, programy zdrowotne czy inaczej nazywane usługi, oferowane w ostatnim czasie na rynku medycznym lub pozamedycznym - obiecujące skuteczną ochronę przed zakażeniem lub wyleczenie choroby wywoływanej przez koronawirusa, nie mają pokrycia w dowodach medycznych - ostrzega rzecznik.

Korzystanie z tego typu usług może okazać się niebezpieczne, kosztowne, a jednocześnie nie przyniesie oczekiwanego skutku.

- Wykorzystywanie obecnej sytuacji, związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, jest wyjątkowo nieuczciwe i nieetyczne - mówi Bartłomiej Chmielowiec.

Rzecznik Praw Pacjenta podejmuje działania w opisywanym zakresie, stosownie do posiadanych kompetencji oraz kieruje zawiadomienia do odpowiednich organów. Jednocześnie apeluje do pacjentów o stosowanie się do zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Aktualne i oficjalne informacje ws. koronawirusa zamieszczane są na bieżąco na stronach:

www.gov.pl/web/koronawirus;

www.gov.pl/web/zdrowie;

gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/.