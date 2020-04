Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe wspomaga szpitale w walce z koronawirusem

"W obliczu pandemii i zmieniającej się sytuacji związanej z dynamicznie rozwijającą się epidemią koronawirusa w Polsce, wszyscy powinniśmy dołożyć należytych starań, aby sprostać temu wyzwaniu. To czas odpowiedzialności i solidarności społecznej, również w kwestii wsparcia finansowego. Służby publiczne, które na co dzień zmagają się z szeregiem niełatwych zadań, w czasie epidemii muszą się zmierzyć z nowymi wyzwaniami, co czyni dodatkowo ich działania szczególnie trudnymi i odpowiedzialnymi.