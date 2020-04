Od kilku dni w godzinach 10.00-12.00 w sklepach czy punktach usługowych obsługiwane mogą być tylko osoby 65+. Początkowo dotyczyło to także stacji benzynowych. Czyli np. tankując o 10.05, musieliśmy czekać blisko 2 godziny, by móc podejść do kasy.

Rząd jednak zmienił swoje wytyczne, wyłączając stacje benzynowe z "godzin dla seniora". Bez zmian obowiązuje natomiast zasada trzech osób na jedno stanowisko kasowe, tak jak w innych sklepach.