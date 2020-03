Stan 14-miesięcznego Wojtusia pogorszył się. Chłopiec trafił do szpitala

Szczegóły dotyczące zbiórki dla chłopca W LINKU

"Kochani, mamy dramatycznie złe wieści do przekazania. Wojtuś trafił do szpitala, sytuacja jest bardzo poważna! Zaczęło się od gorączki we wtorek. W środę rano doszła jeszcze jelitówka. Po południu został wezwany lekarz do domu, gdyż rodzice nie potrafili mu zbić gorączki. Małemu został podany antybiotyk oraz skierowanie do szpitala na CITO. Pojechał karetką do szpitala w Wieruszowie, skąd najprawdopodobniej będzie transportowany do jednej z placówek we Wrocławiu" - napisali rodzice chłopca na stronie zbiórki.

"Niestety, Wojtuś jako dziecko z SMA o obniżonej odporności i będące przez kilkanaście godzin dziennie na respiratorze, każdą infekcję przechodzi drastycznie źle. Dlatego tak ważne jest, żeby mógł przejść terapię w USA jak najszybciej! Zanim będzie za późno! Bez ogromnych pieniędzy i Waszego wsparcia to się jednak nie uda" - proszą rodzice.