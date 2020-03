Straż miejska w Kaliszu kontroluje zgromadzenia młodzieży i szuka wolontariuszy do pomocy seniorom

- Od czwartku prowadzimy kontrole miejsc, w których może skupiać się młodzież. Prośbę o interwencję otrzymaliśmy między innymi od jednej z rad rodziców. Kontrolowaliśmy restauracje popularne wśród młodych ludzi. Patrole były też w galeriach handlowych. Nie ujawniliśmy jednak grup młodzieży - mówi nam Dariusz Hybś, komendant Straży Miejskiej Kalisza.

O przestrzeganie "kwarantanny' apeluje prezydent Kalisza Krystian Kinastowski.

- W Kaliszu nie działają już ośrodki oświatowe i jest to jedna z najbardziej drastycznych decyzji. Chodzi o to by uchronić młodzież i opiekunów narażonych na przenoszenie wirusa. Należy te źródła transmisji wirusa przecinać. Chciałbym zaapelować do wszystkich mieszkańców miasta, żeby ograniczyli swoją aktywność w mieście do minimum. Zachęcam by pozostać w tym okresie w domu. Apel skierowany jest również do młodzieży, która przebywa w tej chwili w domach. Chcielibyśmy żeby młode osoby poważnie podeszły do sprawy, wykorzystały ten czas na naukę i nadrobienie zaległości. Będziemy rozmawiać z dyrektorami i zachęcać nauczycieli by w trakcie trwania tej kwarantanny domowej dla młodzieży, zadaniować ją, wypełnić ten czas - mówi prezydent Kalisza.