Święto Niepodległości w Kaliszu. Tak kaliszanie uczcili najważniejsze święto patriotyczne. ZDJĘCIA

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kaliszu rozpoczęły się od złożenia kwiatów przed tablicą pamiątkową przy ul. Kazimierzowskiej, następnie przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie na Głównym Rynku podsumowany został Marsz Wolności, organizowany przez PTTK Oddział w Kaliszu, a władze miasta i delegacje kaliskich organizacji złożyły wiązanki kwiatów przed tablicą pamiątkową ofiar I i II wojny światowej umieszczoną na ścianie ratusza.

- Narodowe Święto Niepodległości, to najważniejsze i najbardziej radosne święto patriotyczne w kalendarzu. 103 lata temu Ojczyzna odzyskała wolność, o którą wcześniej tak długo walczyła. Bardzo się cieszę, że tak licznie zgromadziliśmy się na Głównym Rynku, by wspólnie świętować. Dziś w sposób szczególny wyrażamy szacunek wszystkich, którzy się do tego przyczynili dzięki swojej odwadze i miłości do Ojczyzny – mówił prezydent Kalisza Krystian Kinastowski. - Bądźmy wdzięczni bohaterom tamtych dni za to, że możemy się tutaj spotkać i świętować wolność. Za to, że możemy bez obaw mówić po polsku, za to, że nasze dzieci chodzą do polskich szkół. Za to, że z dumą i w poczuciu wolności możemy śpiewać „Jeszcze Polska nie zginęła”.