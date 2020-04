Szpital w Wolicy: Brakuje rąk do pracy i sprzętu. Wojewoda zapewnia, że o wszystko zadbano...

- Zwracam się o pomoc i wsparcie. Obiecani dzisiaj ratownicy do pomocy nie stawili się. Moje dziewczyny zostały same po dwie na oddziale. Pomoc potrzebna od zaraz . Każdy kto chciałby nas wesprzeć proszony jest o pilny kontakt ze mną - napisał szef szpitala w Wolicy.

Do szpitala w Wolicy miały też trafić dodatkowe respiratory. Jak zapowiadał wojewoda, miało to być dziesięć urządzeń, które miało przekazać Ministerstwo Zdrowia. Do dzisiaj sprzęt jednak nie dojechał... Lecznica musiała też na własny koszt przystosować placówkę do przyjęcia zakażonych koronawirusem. Wymagało to przeprowadzenia dodatkowych remontów.

Do szpitala w Wolicy trafiły dotychczas 53 osoby. To podopieczni prywatnego ośrodka opiekuńczo-pielęgnacyjnego Salus w Kaliszu oraz Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, gdzie doszło do masowych zakażeń koronawirusem. Dwie z tych osób zmarły.

- Oprócz tego, że te osoby są naszymi pacjentami, to są także pensjonariuszami. My nie jesteśmy kompletnie przygotowani do tego, aby te osoby dodatkowo pielęgnować - mówi nam jedna z osób pracujących w szpitalu. - Co więcej, mamy kilka osób z Salusa, które są "ujemne" i nie powinny być do nas skierowane. Testy zostaną u nich powtórzone i jeśli ponownie będą "ujemne", wówczas te osoby zostaną skierowane do innych placówek.