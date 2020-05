Szpital w Wolicy podziękował wolontariuszom. Pomagali opiekować się chorymi i wspierali placówkę ZDJĘCIA

Przyjechali m.in. z Katowic, Bielska–Białej, Stalowej Woli, Sosnowca i Poznania. Wśród nich są zarówno osoby świecki jak i duchowne.

- To był odruch serca. Dla nas z kolei to bardzo cenne doświadczenie i bardzo się cieszę, że mogłyśmy pomóc. Naszym zadaniem była pielęgnacja chorych, karmienie, ale też wspieranie ich słowem. Czasami pomagałyśmy przy zmianach opatrunków i generalnie starałyśmy się być do dyspozycji - mówi sistra Justyna Żmudzka z poznańskiego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

- Najtrudniejsza była praca w kombinezonach. Dla nas to nowość. Na co dzień nie posługujemy przy obłożnie chorych - dodaje siostra Iga Baksalary.