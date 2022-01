Tarcza Tuska reakcją KO na wysokie ceny gazu w Polsce

Tarcza Tuska zakłada, że ochroną objęci zostaną mieszkańcy, niezależnie od tego, czy ich lokale znajdują się w budynkach zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe czy też jednostki budżetowe.

- Właśnie spłynęła do nas dramatyczna prośba o wsparcie od wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Legionów w Kaliszu. Dotąd faktura za gaz wynosiła 5 000 zł miesięcznie, a teraz wspólnota otrzymała propozycję 20 000 zł za gaz na miesiąc. I to jest sytuacja, która dotknie mieszkańców tej wspólnoty, gdzie zamieszkują m.in. emeryci z najniższą emeryturą, czy rodziny wielodzietne. Będziemy mieli do czynienia z dramatycznymi sytuacjami finansowymi polskich rodzin. W niektórych wypadkach będą to zwyczajnie bankructwa konsumenckie, bo przecież ludzie nie będą mieli pieniędzy na takie rachunki - mówił Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.