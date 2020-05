"Tego, co straciliśmy, już nie odrobimy". Targ przy 3 Maja wraca do normalności po epidemii ZDJĘCIA

Na targu przy 3 Maja kapustę kupimy za około 2 zł, cebulę - 2-2,5 zł, pomidory 5-8 zł, pęczek włoszczyzny - ok. 3,5 zł, seler - 1 zł, cebulę - 2,5 zł, por - 1,5 zł, marchew - ok. 2,5 zł.

- Sprzedaż bratków była w tym roku tragiczna, teraz powoli to wraca do normy, ale co to jeszcze będzie później, to nie wiemy – przyznaje pani Anna.

- Na całym rynku jest lepiej, coraz więcej ludzi się kręci, ale jeśli chodzi o nasz punkt, to nie widzimy poprawy. Święta, czyli moment, na który wiedziałyśmy, że ludzie przyjdą - był stracony. Nie mogliśmy handlować. Może będzie się jeszcze z czasem poprawiało – uważa pani Daria.

Straty w biznesie trudno będzie jednak zrekompensować.

- Dla każdej branży tutaj sezon jest gorszy. Wszyscy to odczuliśmy. Ciężko to będzie nadrobić, straciliśmy kilka tygodni - przyznaje pan Tomasz.