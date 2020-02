Tłocznia Gazu Odolanów będzie rozbudowana. Jest zgoda wojewody

Decyzja wydana została po rozpatrzeniu wniosku inwestora Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Podpisanie umowy z wykonawca planowane jest na IV kwartał 2020 roku, a przekazanie do eksploatacji rozbudowanej Tłoczni Gazu Odolanów w III kwartale 2022 roku.

- To już kolejna decyzja, która przybliża nas do zakończenia jednego z najważniejszych projektów infrastrukturalnych. Tym razem decyzja dotyczy projektu budowlanego i pozwolenia na rozbudowę tłoczni gazu. Rezultatem projektu Baltic Pipe będzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i niezawodności przesyłu gazu ziemnego, a w skali kraju zwiększenie zdolności przesyłowych i stopnia dywersyfikacji źródeł gazu zimnego - tłumaczy wojewoda Łukasz Mikołajczyk.

Nowa Tłocznia Gazu Odolanów została uruchomiona w 2018 roku. Jej budowa trwała pięć lat i kosztowała 23 miliony złotych. Wybudowanie tłoczni Odolanów umożliwia ciągły odbiór gazu z Niemiec (przez punkt wejścia w Lasowie koło Zgorzelca) i kierowanie jego nadwyżek do Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach. Tłocznia stanowi element Korytarza Północ - Południe, który docelowo połączyć ma terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem LNG Adria na wyspie Krk w Chorwacji. Korytarz ten stanowi jedną z priorytetowych inicjatyw w Europie Środkowo–Wschodniej opisanych w Europejskim Pakiecie Infrastrukturalnym (EIP), a jego głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz integracja rynku gazowego w Europie. Ponadto Komisja Europejska nadała budowanej w Odolanowie tłoczni status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”), co oznacza jego szczególne znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Europie.