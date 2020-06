Tomasz Terlikowski: Biskup Janiak nie pomagał Stolicy Apostolskiej w załatwieniu tej sprawy po cichu

Zdziwiło pana, że Ojciec Święty mianował administratora apostolskiego sede plena w diecezji kaliskiej?

Nie zdziwiło, raczej bardzo mnie ucieszyło. Moim zdaniem to dobra decyzja Stolicy Apostolskiej.

Skąd taka reakcja, skoro wcześniej Stolica Apostolska nie reagowała tak bezpośrednio?

Wygląda na to, że zrobiła się na tyle duża afera, że Stolica Apostolska miała tę świadomość, że musi zareagować. Ta sprawa zrobiła się na tyle publiczna, że nie udało się przeprowadzić dochodzenia w ciszy. A i biskup Janiak nie pomagał Stolicy Apostolskiej w załatwieniu tej sprawy po cichu. Biskup kaliski wypowiadał się w sposób bardzo jednoznaczny, bardzo agresywny i w sposób sugerujący to, że nie zamierza współpracować przy dochodzeniu prawdy w tej sprawie. Były przynajmniej cztery różne oskarżenia, które stały się jawne. Po pierwsze zarzut o tuszowanie pedofilii, który pojawił się w filmie braci Sekielskich. Po drugie informacja o tym, że biskup wymusił przyjęcie do seminarium, a potem nalegał na święcenia kleryka, który przejawiał skłonności homoseksualne. Po trzecie - biskupowi zarzucono, że trafił do szpitala w stanie upojenia alkoholowego, a po czwarte - list biskupa Edwarda Janiaka, będący dość agresywnym atakiem na prymasa Polski.