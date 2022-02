Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Gdzie można uzyskać pomoc?

Celem Dnia Ofiar Przestępstw i Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw jest udzielnie niezbędnych informacji dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz wskazanie instytucji zajmujących się pomocą pokrzywdzonym.

W ramach akcji wyznaczeni prokuratorzy i asesorzy okręgu ostrowskiego we wskazanych dniach w godzinach 9-15 będą udzielać w siedzibach swoich jednostek bezpłatnych porad prawnych wszystkim zainteresowanym tą formą pomocy.

- Mając na uwadze trwający stan pandemii porady prawne osobom pokrzywdzonym udzielane będą w wyznaczonym w tym celu pomieszczeniu z zachowaniem reżimu sanitarnego w godz. od 11 do 13. W godz. od 9 do 11 oraz od 13 do 15 udzielanie porad prawnych osobom pokrzywdzonym odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie - informuje Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

W prokuraturach okręgu ostrowskiego, przy wejściach do budynków i na tablicach ogłoszeń, zostaną umieszczone informacje o miejscu i czasie pełnienia dyżurów przez pracowników prokuratur.