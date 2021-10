Vanessa z Kalisza w ścisłej 16 programu You Can Dance. ZDJĘCIA

W ostatnim odcinku programu You Can Dance nowa generacja oglądaliśmy zmagania młodych uczestników programu w Akademii na Zamku Książ w Wałbrzychu. 55 uczestników, wyłonionych podczas castingów, szlifowało tu taneczny warsztat pod okiem najlepszych choreografów w Polsce. Na młodych tancerzy czekało wiele emocjonujących momentów oraz spotkania m.in. z Roksaną Węgiel i Cleo. Tylko 16 uczestników przeszło do odcinków studyjnych! W tej grupie znalazła się kaliszanka Vanessa Kujawiak.

Dziękuje wszystkim za każde słowa wsparcia, motywacji, za kibicowanie, za wspieranie, dziękuję moim aniołom, rodzicom i najważniejsze, dziękuje Bogu za to że prowadzi mnie i kieruje w moim życiu szepcząc mi przez serduszko co mam robić i jak żyć A co dalej ??? Dalej ...walczę na WIELKIEJ SCENIE YOU CAN DANCE – napisała Vanessa na swoim profilu na Facebooku.