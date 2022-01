W Kaliszu powstał drugi punkt pobrań wymazów w kierunku COVID-19

Drugi punkt pobrań wymazów do testów PCR w kierunku COVID-19 powstał w Kaliszu

W Kaliszu został otwarty drugi punkt pobrań wymazów do testów PCR w kierunku COVID-19. Znajduje się on przy ul. Dobrzeckiej 57. Nowy punkt pobrań wspomoże i odciąży ten przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu, który wcześniej wydłużył swoje godziny funkcjonowania nawet do 12 godzin na dobę. Punkt ten jest czynny przez cały tydzień.