W Kaliszu stanie pomnik pamięci kaliskich Żydów? Powołano społeczny komitet jego budowy

W skład Komitetu Społecznego Budowy Pomnika Pamięci Kaliskich Żydów są: były senator Witold Sitarz, Dorota Swinarska-Miłek (przewodnicząca Komitetu), Monika Mierzejewska (sekretarz Komitetu), Zbigniew Judasz (skarbnik), Hila Marcinkowska, Joanna Bruś, Anna Kurpik, Ludmiła Wasilewska-Antczak, Barbara Oliwiecka, Aleksandra Konieczny, Tomasz Janiak, Michał Witkowski, Izabela Fietkiewicz-Paszek, Tomasz Grudnicki, Krzysztof Biernacki, Bogumiła Bielak, Izabella Galuba-Bryja.

Działalność Społecznego Komitetu będzie wspierał Komitet Honorowy, którego członkiem może zostać każda osoba, mogąca poprzez swój autorytet wnieść wkład w realizację projektu.

- Wspólne działania, praca, angażowanie się w sprawy Kalisza i kraju, życie ludzi, którzy razem tworzyli to miejsce i jego tradycję warte są upamiętnienia oraz przekazania tak ważnej części historii następnym pokoleniom w ten symboliczny sposób - podkreślają członkowie Komitetu Społecznego Budowy Pomnika Pamięci Kaliskich Żydów.

Komitet, powołany do czasu zakończenia budowy pomnika, będzie dział społecznie, co oznacza, że pełnienie w nim określonych funkcji i wykonywanie zadań ma charakter nieodpłatny. Do zadań członków Komitetu należy pozyskiwanie środków pieniężnych lub rzeczowych na budowę pomnika, określenie założeń projektowych i zamówienie projektu, zamówienie jego wykonawstwa, uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń stosownych organów.