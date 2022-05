W Kaliszu zainaugurowała Lotto Superliga tenisa ziemnego. Premierowy występ Osavi Tennis Team Kalisz. ZDJĘCIA

LOTTO SuperLIGA to nowatorski projekt w historii polskiego sportu. To również unikatowa formuła rozgrywek tenisowych, której dynamika pozwoli odkryć emocje, jakich jeszcze ta dyscyplina nie oferowała. Rywalizacja najlepszych polskich klubów tenisowych o tytuł mistrza Polski rozpoczyna się 29 maja i w rundzie zasadniczej potrwa do 14 sierpnia. Faza ta wyłoni cztery najlepsze kluby, które w grudniu rywalizować będą w turnieju Final Four o historyczny, pierwszy tytuł Drużynowego Mistrza Polski.

W rozgrywkach zobaczymy czołówkę polskich tenisistów, ale również sporą grupę zakontraktowanych przez kluby zawodników zagranicznych, wśród których pojawią się gracze zajmujący czołowe miejsca w światowych rankingach. W Kaliszu mogliśmy oglądać między innymi Daria Snigur, ukraińską tenisistkę, mistrzynię juniorskiego Wimbledonu 2019 w grze pojedynczej dziewcząt.

W rozgrywkach LOTTO SuperLIGI gród nad Prosną reprezentuje Osavi Tennis Team Kalisz. W szerokim składzie znaleźli się: Karolina Bartusek, Agata Będkowska, Oliwia Jędrzejak, Jowana Kołowrotkiewicz, Wiktoria Konieczna, Katerina Mandelikova, Ivana Sebestova, Vanessa Sulcova, Martyna Zaremba, Mikołaj Biedermann, Maciej Duda, Piotr Gryńkowski, Petr Hajek, Michał Matuszewski, Maciej Nowak, Vitaliy Sachko, Mikołaj Szmyrgała.