Dzień Zakochanych, to nie tylko okazywanie wzajemnie sobie uczuć, ale też okazywanie uczuć potrzebującym i chorym. Właśnie tak kaliscy cykliści postanowili w tym roku uczcić Walentynki. Organizatorzy rajdu Dawid Zieliński i Jarosław Karpisiewicz, wyznaczyli 10 czerwonych serduszek na plastikowe nakrętki, które postanowili uzupełnić nakrętkami. Każdy z uczestników zabrał ze sobą zbędne nakrętki i wspólnie z innymi, dosypywał je do serduszek. Serduszka służą głównie dzieciom chorym i potrzebującym pomocy. Za każdy kilogram nakrętek odpowiednia kwota kierowana jest dla potrzebujących, to szczytny cel, a przy okazji przyczynia się do ochrony środowiska.

W walentynkowym rajdzie udział wzięło 30 rowerzystów w różnym wieku. Byli cykliści z Kalisza, ale też z okolicznych miejscowości, a także młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka.