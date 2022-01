Obszar występowania zakłóceń:

Ul. Kościuszki - od ul. Kopernika do AL. Wojska Polskiego

ul. Kopernika - od ul. Kościuszki do ul. Jabłkowskiego

ul. Jabłkowskiego

Al. Wojska Polskiego- od ul. Jabłkowskiego do ul. Kościuszki

ul. Szkolna

ul. Towarowa

Przyczyną wystąpienia zakłóceń jest planowe wyłączenie wody.

Szczegółowych informacji na temat czasu trwania prac udzielają przedstawiciele Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu pod numerem 994.