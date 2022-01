Wielkie morsowanie w Szałem pod Kaliszem. Impreza w stylu lat 60. i 70. ZDJĘCIA

Na wspólne morsowanie zaprosiło Stowarzyszenie Morsy Kalisz. Nad zalew w Szałem zjechali także członkowie klubów morsów ze Stawiszyna i Gołuchowa. Stawiszyńskie morsy przyjechały z mobilną sauną.

- Tydzień temu morsowaliśmy wspólnie w Stawiszynie. Wówczas padł pomysł, że morsy ze Stawiszyna pojawią się u nas z rewizytą wraz ze swoją wspaniałą mobilną suną. Zebrało się około 80 osób. Kilkanaście osób po raz pierwszy weszło z nami do wody i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni - mówi Jakub Kubisiak, prezes Stowarzyszenie Morsy Kalisz.

Kaliskie morsy co roku organizują imprezę tematyczną. Przed rokiem były to Hawaje. Tym razem padło na przebrania z lat 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku. Nie zabrakło więc przebrać nawiązujących do tamtego okresu oraz muzyki z tamtych lat.

Morsy Kalisza zapraszają do wspólnych kąpieli, które odbywają się w zalewie w Szałem w każda sobotę o godzinie 16 i w niedzielę o godzinie 12. Dołączyć może każdy chętny.