Wielkoorkiestrowa Sztafeta Cyklistów. 20 lat w trasie od Nędzerzewa do Warszawy ZDJĘCIA

Sztafetę wymyślił Bronisław Krakus, od ponad pół wieku zajmujący się sportem zawodowo i społecznie, przez lata organizator kolarskich imprez, nadal aktywny mimo 70 na karku. W 1999 roku minęła 100. rocznica Wyścigu Objazdowego Królestwa Polskiego, którego trasa biegła przez Kalisz, a kończyła się w Warszawie. Mimo nieco mylącej nazwy, ów wyścig był właśnie typową sztafetą, bowiem kolarze byli rozstawieni na trasie, liczącej ponad 1000 wiorst.

Pierwsza Wielkoorkiestro-wa Sztafeta Cyklistów miała wyruszyć na trasę w 2001 roku i niby wyruszyła, ale tylko niby… Dziś już nikt o tym nie pamięta, ale na wezwanie Krakusa, poza jego córką Renatą Rzepecką, nie stawili się inni cykliści.

- W tej sytuacji pojechaliśmy tylko do… podkaliskiego Nędzerzewa - przyznaje pan Bronisław.

Rok później wyjazd został już znacznie lepiej przygotowany. Przede wszystkim sztafeta podjęła współpracę z Miejskim Ośrodkiem Kultury, który wówczas odpowiadał w Kaliszu za organizację lokalnego finału WOŚP. Do Krakusa i córki dołączyło dwóch… biegaczy i Andrzejów - Jabłoński i Wolniak, a rowerzyści dotarli do stolicy. W kolejnych latach skład sztafety zmieniał się wiele razy, ale najdłużej jej uczestnikiem, poza Krakusem i Wolniakiem, jest Zbigniew Sobczak. Cała trójka z sentymentem wspomina te dawne eskapady, podczas których różnych przygód było co niemiara.

Kiedyś towarzyszący im kierowca już na miejscu w Warszawie długo walczył z nudą, bo trzeba dodać, że najczęściej cykliści dojeżdżali do Warszawy koło godziny 20, a swoje kilkadziesiąt sekund w telewizji mieli po północy, więc trzeba jakoś było zabić czas. Kierowca tak zabijał, że przed powrotem miał już solidnie w czubie i kluczyki do auta wręczył Wolniakowi.

_- Powiedział, że auto jest sprawne, tylko ma kompletnie łyse opony, więc mam uważać na oblodzonej jezdni. Jeżdżę samochodem od ponad 40 lat, ale podobnego stresu nie miałem nigdy wcześniej i później - _przyznaje pan Andrzej.

Akurat wtedy była prawdziwa zima, która zresztą jeszcze kilka razy dała się we znaki cyklistom. O tym, że jazda rowerem po śniegu nie jest rzeczą łatwą i przyjemną boleśnie przekonali się dwa byli zawodowi kolarze - Paweł Zając i Sebastian Gołąb, którzy w jednym roku pojechali w sztafecie i obaj zaliczyli upadki na jezdni.