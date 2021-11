Wiktoria Holajda z Kalisza skończyła 100 lat! ZDJĘCIA

Wiktoria Holajda z Kalisza skończyła 100 lat!

Z życzeniami do jubilatki pospieszył prezydent Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Spotkanie przy urodzinowym torcie było okazją nie tylko do złożenia życzeń, ale także do rozmowy o minionych latach.

- Życzę niegasnącej energii, kolejnych wielu lat w zdrowiu i szczęściu – mówił prezydent Krystian Kinastowski.

Wraz z jubilatką świętowała najbliższa rodzina. Pani Wiktoria wychowała córkę i trzech synów. Cieszy się miłością i opieką dziewięciorga wnucząt. W Kaliszu mieszka od ponad 50 lat. Przyjechała tutaj wraz z mężem w latach 60. ubiegłego wieku.

Przed drugą wojną światową pani Wiktoria była pilotem w aeroklubie. Jest aktywna, jej pasją jest lotnictwo. Jeszcze dwa lata temu pilotowała awionetkę. Latała także na paralotni. Lubi rozwiązywać krzyżówki.