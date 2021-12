Wyjątkowe świąteczne witryny sklepowe w Kaliszu. ZDJĘCIA

Konkurs organizowany przez Miasto Kalisz dopiero rusza, zgłoszenia można przesyłać do 20 grudnia. Witryny mogą zgłaszać przedsiębiorcy indywidualni - właściciele lokali użytkowych z terenu całego miasta. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Jak zgłosić witrynę do konkursu?

Zgłoszenia, czyli zdjęcia witryn o rozdzielczości co najmniej 800x600 px wraz z nazwą lokalu, adresem oraz linkiem do strony lokalu na portalu społecznościowym Facebook (o ile lokal takową posiada) należy przesłać do 20 grudnia 2021 roku pocztą elektroniczną na adres: [email protected]