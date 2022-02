Wymazy na obecność COVID-19 pobrane w kaliskim szpitalu muszą jechać do laboratorium w Poznaniu. Dlaczego? OPRAC.: Ewelina Samulak-Andrzejczak

fb/ Szpital Kalisz

Dlaczego wymazy na obecność COVID-19 pobrane w kaliskim szpitalu wysyłane są do Poznania, a nie badane w pracowni na miejscu? – to pytanie dość często zadają Pacjenci, kierowani na testy przez lekarzy rodzinnych do szpitalnego punktu pobrań. Szpital odpowiada, że to przede wszystkim zasady bezpieczeństwa epidemicznego i mniejsze moce przerobowe niż w poznańskim laboratorium.