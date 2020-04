Zabytkowa Rogatka Wrocławska w remoncie ZDJĘCIA

Zakres robót obejmuje izolację ścian, wzmocnienie murów, remont elewacji i dachu. Wymienione zostaną stolarki okienna i drzwiowa oraz wykonane instalacje elektryczna – na zewnątrz i wewnątrz budynku – i sanitarna. Ponadto odnowione zostaną schody wejściowe, a teren bezpośrednio przy Rogatce zagospodarowany z odtworzeniem zieleni.

Inwestycja przewiduje też znaczne prace wewnętrzne. Obejmują one naprawę balustrad, wymianę zabudowy schowków na poddaszu, renowację schodów, remont posadzek i odnowienie ścian. Prace mają zakończyć się do końca maja 2020 roku. Ich koszt to 574 tysiące złotych.