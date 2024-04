"Żarciobusy" zjechały na korty CKiS w Kaliszu. Co można tam zjeść?

- Specjalnie dla was każdego dnia zlotu - przez pierwszą godzinę będziemy wydawali za darmo porcje degustacyjne z każdego foodtrucka! Wydawali za darmo wejściówki na jednego dmuchańca dla dzieciaków! Ale to nie koniec! Mamy też coś dla łowców kulinarnych wrażeń. Podczas drugiej godziny każdego dnia zlotu, oprócz standardowego menu, będziemy mieli dla was ofertę specjalną - happy hour. Co to będzie? Każdy żarciowóz, wyciągnie "spod lady" menu tylko na godzinę, z którego będzie serwował jedno specjalne danie - zachęcają organizatorzy zlotu "Żarciobusów".