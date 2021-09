Zmarł Bronisław Krakus, sportowiec, działacz, sędzia sportowy, człowiek-orkiestra

Bronisław Krakus urodził się 19 marca 1943 roku w Tłokini Kościelnej, gdzie mieszkał aż do śmierci. Na jednym ze swoich pierwszych zdjęć siedzi na rowerze. To symboliczna fotografia, bo z rowerem kojarzony był przez dziesiątki lat i to zarówno jako amator rowerowania, jak i organizator imprez rowerowych.

Krakus właściwie od dziecka związany był ze sportem, najpierw tym wiejskim. Jako nastolatek był szefem LZS-ów w rodzinnej wsi, zresztą w LZS-ach „zrobił karierę”, pnąc się po jej szczeblach i przez struktury powiatowe dochodząc do funkcji szefa Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Kaliszu.

W imprezach kolarskich przez 60 lat!

W wieku 16 lat trafił do komitetu organizacyjnego wyścigu „Dookoła Polski” i został. Był w nim obecny przez wiele lat także, gdy pod kierownictwem Czesława Langa wyścig stał się tourem. Był też wśród organizatorów kaliskiego etapu Wyścigu Pokoju, a 30 lat pracował przy Wyścigach po Ziemi Kaliskiej i Konińskiej” (dziś „Szlakiem Bursztynowym”), w ostatnich latach jako dyrektor. Podczas podsumowania imprezy w 2016 r. został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Sportu.