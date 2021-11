Zwierzaki z kaliskiego schroniska szukają domów. Poznajcie słodkie kotki i sympatyczne psiaki. ZDJĘCIA

Psy i koty z kaliskiego schroniska do adopcji

Jeśli ktokolwiek rozważa posiadanie pupila warto postawić nie na zakup, a na adopcję bezdomnego psa lub kota. Właściciele adoptowanych zwierzaków potwierdzają, że to wierni i najlepsi przyjaciele człowieka.

Czytaj więcej:

Do adopcji psów z kaliskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt codziennie zachęcają oddani wolontariusze. Dzięki ich wielkiemu zaangażowaniu dom znajduje coraz więcej czworonogów. A dzieje się tak mi.in za sprawą fanpage'a Schronisko dla bezdomnych zwierząt – strona wolontariatu, gdzie niemal codziennie prezentowane są psiaki i koty. Trzeba przyznać, że opisy sylwetek zwierzaków zachęcają do adopcji. Odwiedźcie profil wolontariuszy TUTAJ, a w naszej galerii zobaczcie zwierzaki, które czekają być może właśnie na Was.